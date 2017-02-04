Понад тисячу мігрантів врятували в Середземному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За добу 3 лютого у Середземному морі врятували 1 тис. 300 людей. Про це повідомила берегова охорона Італії, передає УНН із посиланням на DW.
Нелегальних мігрантів врятували під час проведення 13-ти окремих операцій, човни з ними, які прямували до берегів Італії, виявили в центральній частині Середземного моря.
Згідно з повідомленням, пасажири тринадцяти суден були врятовані кораблями берегової охорони Італії, італійського та британського флоту, торговельними суднами, та кораблями, які належать неурядовим організаціям.
Таким чином, за три дні — 1-3 лютого — загальна кількість нелегальних мігрантів, які були врятовані у Середземному морі, становить більш ніж 2 тис. 600 осіб. Маршрут з Лівії до Італії останнім часом є основним шляхом потрапляння мігрантів до Європи. Протягом 2016 року цим маршрутом скористалася 181 тисяча осіб, а понад п’ять тисяч людей під час цієї небезпечної подорожі загинули. Окрім цього, 15 січня судно зі 107 мігрантами на борту затонуло біля узбережжя Лівії. Четверо людей вдалося врятувати.