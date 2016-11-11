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15 марта, 19:03 • 111573 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156190 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131339 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124335 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109239 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103755 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100286 просмотра

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Более 258 тыс. грн собрал благотворительный телемарафон в Запорожской области

Более 258 тыс. грн собрал благотворительный телемарафон в Запорожской области

Киев • УНН

 • 4326 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Областной благотворительный телемарафон ко Дню защитника Украины и Дня Вооруженных сил Украины уже собрал более 258 тыс. грн. Об этом проинформировали в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, передает корреспондент УНН.

Марафон продлится до Дня Вооруженных сил Украины. Все средства, собранные в городах и районах, обязательно вернутся назад с бонусами областного бюджета.

К оказанию помощи нашим военным присоединились более 250 предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, рядовые граждане. Участниками марафона стали более полусотни учебных заведений, первенство среди которых заняли учителя, ученики и родители Малотокмачанской ООШ Ореховского района, собрав нашим защитникам 1,5 тыс. грн.

Активное участие в телемарафоне приняли работники бюджетной сферы, местного самоуправления, коммунальных предприятий Мелитополь и Бердянск. К ним постепенно присоединяются жители и предприниматели областного центра.

Благодаря средствам, собранным с помощью телемарафона, ребята, вернувшиеся из АТО, смогут сделать ценные операции, пройти стоимостные обследование и диагностику, реализовать различные социальные проекты.

Украинские Национальные Новости

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