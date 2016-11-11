Более 258 тыс. грн собрал благотворительный телемарафон в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Областной благотворительный телемарафон ко Дню защитника Украины и Дня Вооруженных сил Украины уже собрал более 258 тыс. грн. Об этом проинформировали в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, передает корреспондент УНН.
Марафон продлится до Дня Вооруженных сил Украины. Все средства, собранные в городах и районах, обязательно вернутся назад с бонусами областного бюджета.
К оказанию помощи нашим военным присоединились более 250 предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, рядовые граждане. Участниками марафона стали более полусотни учебных заведений, первенство среди которых заняли учителя, ученики и родители Малотокмачанской ООШ Ореховского района, собрав нашим защитникам 1,5 тыс. грн.
Активное участие в телемарафоне приняли работники бюджетной сферы, местного самоуправления, коммунальных предприятий Мелитополь и Бердянск. К ним постепенно присоединяются жители и предприниматели областного центра.
Благодаря средствам, собранным с помощью телемарафона, ребята, вернувшиеся из АТО, смогут сделать ценные операции, пройти стоимостные обследование и диагностику, реализовать различные социальные проекты.