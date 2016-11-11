Понад 258 тис. грн зібрав благодійний телемарафон на Запоріжжі

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22426 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 45381 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67661 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138131 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201253 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191126 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211736 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196941 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152343 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153122 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.4 м/с
90 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54778 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24666 перегляди

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

2 квітня, 16:44 • 22360 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25935 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33581 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480037 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316838 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379035 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490835 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124115 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183723 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126507 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161358 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184543 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Понад 258 тис. грн зібрав благодійний телемарафон на Запоріжжі

Понад 258 тис. грн зібрав благодійний телемарафон на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 4327 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Обласний благодійний телемарафон до Дня захисника України та Дня Збройних сил України вже зібрав понад 258 тис. грн. Про це проінформували у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, передає кореспондент УНН.

Марафон триватиме до до Дня Збройних сил України. Всі кошти, які зібрано у містах та районах, обов’язково повернуться назад із бонусами обласного бюджету.

До надання допомоги нашим військовим долучилися більше 250 підприємств, установ та організацій усіх форм власності, пересічні громадяни. Учасниками марафону стали понад півсотні закладів освіти, першість серед яких посіли вчителі, учні та батьки Малотокмачанської ЗОШ Оріхівського району, зібравши нашим захисникам 1,5 тис. грн.

Активну участь у телемарафоні взяли працівники бюджетної сфери, місцевого самоврядування, комунальних підприємств м.Мелітополь та м.Бердянськ. До них поступово приєднуються жителі та підприємці обласного центру.

Завдяки коштам, зібраним за допомогою телемарафону, хлопці, які повернулися з АТО, зможуть зробити коштовні операції, пройти вартісні обстеження та діагностику, реалізувати різноманітні соціальні проекти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,230.10
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$73.02
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,820.52