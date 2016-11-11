Понад 258 тис. грн зібрав благодійний телемарафон на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Обласний благодійний телемарафон до Дня захисника України та Дня Збройних сил України вже зібрав понад 258 тис. грн. Про це проінформували у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, передає кореспондент УНН.
Марафон триватиме до до Дня Збройних сил України. Всі кошти, які зібрано у містах та районах, обов’язково повернуться назад із бонусами обласного бюджету.
До надання допомоги нашим військовим долучилися більше 250 підприємств, установ та організацій усіх форм власності, пересічні громадяни. Учасниками марафону стали понад півсотні закладів освіти, першість серед яких посіли вчителі, учні та батьки Малотокмачанської ЗОШ Оріхівського району, зібравши нашим захисникам 1,5 тис. грн.
Активну участь у телемарафоні взяли працівники бюджетної сфери, місцевого самоврядування, комунальних підприємств м.Мелітополь та м.Бердянськ. До них поступово приєднуються жителі та підприємці обласного центру.
Завдяки коштам, зібраним за допомогою телемарафону, хлопці, які повернулися з АТО, зможуть зробити коштовні операції, пройти вартісні обстеження та діагностику, реалізувати різноманітні соціальні проекти.