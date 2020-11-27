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Помпео заверил, что выполнит указания Трампа по передаче полномочий администрации Байдена

Помпео заверил, что выполнит указания Трампа по передаче полномочий администрации Байдена

Киев  •  УНН

 • 8059 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Госдепартамент выполнит распоряжение действующего американского президента Дональда Трампа, касающиеся процедуры передачи полномочий администрации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир полностью в четверг, передает УНН.

"У нас единовременно будет один госсекретарь и один президент", - констатировал он. Помпео сказал, что Госдепартамент "в полной мере выполнит" все, что "поручил президент соответствии с решением" Управления по общим вопросам администрации США. "Это предписано законом, и мы всегда выполняем такие обязательства", - добавил госсекретарь.

Управление по общим вопросам администрации США ранее на этой неделе проинформировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентских полномочий от администрации действующего президента.

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Трамп в понедельник рекомендовал главе управления, а также членам администрации "делать то, что необходимо", имея в виду начальные процедуры, связанные с переходом полномочий к следующей администрации. Таким образом республиканец, по сути, распорядился начать процесс передачи власти Байдена, однако не стал при этом признавать свое поражение на выборах и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, веря в свою победу.

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