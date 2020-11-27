Помпео запевнив, що виконає вказівки Трампа з передачі повноважень адміністрації Байдена

“У нас одноразово буде один держсекретар і один президент”, — констатував він. Помпео сказав, що Держдепартамент “в повній мірі виконає” все, що “доручив президент відповідно до рішення” Управління з загальних питань адміністрації США. “Це наказано законом, і ми завжди виконуємо такі зобов’язання”, — додав держсекретар.

Управління з загальних питань адміністрації США раніше на цьому тижні поінформувало Байдена про готовність почати процедуру передачі йому президентських повноважень від адміністрації чинного президента.

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Трамп в понеділок рекомендував главі управління, а також членам своєї адміністрації “робити те, що необхідно”, маючи на увазі початкові процедури, пов’язані з переходом повноважень до наступної адміністрації. Таким чином республіканець, по суті, розпорядився почати процес передачі влади Байдену, проте не став при цьому визнавати свою поразку на виборах і дав зрозуміти, що має намір продовжувати судові тяжби, вірячи в свою перемогу.