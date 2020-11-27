Помпео запевнив, що виконає вказівки Трампа з передачі повноважень адміністрації Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Держдепартамент виконає розпорядження чинного американського президента Дональда Трампа, що стосуються процедури передачі повноважень адміністрації обраного президента Джозефа Байдена. Про це заявив керівник зовнішньополітичного відомства США Майкл Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке вийшло в ефір повністю в четвер, передає УНН.
“У нас одноразово буде один держсекретар і один президент”, — констатував він. Помпео сказав, що Держдепартамент “в повній мірі виконає” все, що “доручив президент відповідно до рішення” Управління з загальних питань адміністрації США. “Це наказано законом, і ми завжди виконуємо такі зобов’язання”, — додав держсекретар.
Управління з загальних питань адміністрації США раніше на цьому тижні поінформувало Байдена про готовність почати процедуру передачі йому президентських повноважень від адміністрації чинного президента.
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Трамп в понеділок рекомендував главі управління, а також членам своєї адміністрації “робити те, що необхідно”, маючи на увазі початкові процедури, пов’язані з переходом повноважень до наступної адміністрації. Таким чином республіканець, по суті, розпорядився почати процес передачі влади Байдену, проте не став при цьому визнавати свою поразку на виборах і дав зрозуміти, що має намір продовжувати судові тяжби, вірячи в свою перемогу.