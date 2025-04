Умерла девушка Джеймса Бонда Молли Питерс

"С грустью узнали, что Молли Питерс умерла в возрасте 75 лет. Мыслями рядом с ее семьей", - говорится в сообщении.

Актриса сыграла девушку легендарного Джеймса Бонда в четвертой части "Шаровая молния" (1965) вместе с Шоном Коннери.

Напомним, 23 мая умер на 89-м году жизни умер британский актер Роджер Мур, сыгравший Джеймса Бонда.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75 Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY

