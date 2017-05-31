Померла дівчина Джеймса Бонда Моллі Пітерс
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Англійська акторка Моллі Пітерс, відома своєю роллю дівчини Джеймса Бонда, пішла з життя на 76 році. Про це повідомили на офіційній сторінці у Twitter кіногероя, передає УНН.
“Із сумом дізналися, що Моллі Пітерс померла у віці 75 років. Думками поруч з її сім’єю”, — йдеться в повідомленні.
Акторка зіграла дівчину легендарного Джеймса Бонда у четвертій частині “Кульова блискавка” (1965) разом з Шоном Коннері.
Нагадаємо, 23 травня помер на 89-му року життя помер британський актор Роджер Мур, який зіграв Джеймса Бонда.
We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY— James Bond (@007) 30 мая 2017 г.