Померла дівчина Джеймса Бонда Моллі Пітерс

“Із сумом дізналися, що Моллі Пітерс померла у віці 75 років. Думками поруч з її сім’єю”, — йдеться в повідомленні.

Акторка зіграла дівчину легендарного Джеймса Бонда у четвертій частині “Кульова блискавка” (1965) разом з Шоном Коннері.

Нагадаємо, 23 травня помер на 89-му року життя помер британський актор Роджер Мур, який зіграв Джеймса Бонда.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY

— James Bond (@007) 30 мая 2017 г.