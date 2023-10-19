Умер звезда американского фильма "Рокки" Берт Янг
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Голливудский актер Берт Янг, известный своей ролью Поли Пеннино в фильмах франшизы "Рокки", умер 8 октября в возрасте 83 лет. Об этом сообщила дочь актера, пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
О причине ничего не известно. Вероятно. Она была естественной.
Берт Янг стал наиболее известным благодаря своей роли Поли Пеннино, друга Рокки и брата его возлюбленной в фильмах о Рокки Бальбоа.
За эту работу актер был номинирован на премию "Оскар" в категории лучшая мужская роль второго плана. Он также принял участие в таких проектах, как "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) и "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1983).
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