Умер звезда американского фильма "Рокки" Берт Янг

Детали

О причине ничего не известно. Вероятно. Она была естественной.

Берт Янг стал наиболее известным благодаря своей роли Поли Пеннино, друга Рокки и брата его возлюбленной в фильмах о Рокки Бальбоа.

За эту работу актер был номинирован на премию "Оскар" в категории лучшая мужская роль второго плана. Он также принял участие в таких проектах, как "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) и "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1983).

