Помер зірка американського фільму "Роккі" Берт Янг

Деталі

Про причину нічого не відомо. Ймовірно. Вона була природньою.

Берт Янг став найбільш відомим завдяки своїй ролі Полі Пенніно, друга Роккі та брата його коханої у фільмах про Роккі Бальбоа.

За цю роботу актор був номінований на премію "Оскар" у категорії найкраща чоловіча роль другого плану. Він також взяв участь у таких проектах, як "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) та "Одного разу в Америці" (Once Upon a Time in America, 1983).

