Помер зірка американського фільму "Роккі" Берт Янг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Голлівудський актор Берт Янг, відомий своєю роллю Полі Пенніно у фільмах франшизи "Роккі", помер 8 жовтня у віці 83 років. Про це повідомила донька актора, пише The New York Times, передає УНН.
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Про причину нічого не відомо. Ймовірно. Вона була природньою.
Берт Янг став найбільш відомим завдяки своїй ролі Полі Пенніно, друга Роккі та брата його коханої у фільмах про Роккі Бальбоа.
За цю роботу актор був номінований на премію "Оскар" у категорії найкраща чоловіча роль другого плану. Він також взяв участь у таких проектах, як "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) та "Одного разу в Америці" (Once Upon a Time in America, 1983).
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