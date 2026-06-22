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Польские предприниматели призвали власти к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Совет предпринимательства Польши призвал к снижению напряженности в польско-украинских отношениях, подчеркнув важность диалога и сотрудничества. Они отметили, что экономики стран тесно взаимосвязаны, а капитал доверия не должен быть утрачен.

Польские предприниматели призвали власти к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной

Совет предпринимательства Польши обратился с призывом к деэскалации напряженности в польско-украинских отношениях. Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует УНН.

Подробности

В частности, в Совете указывают, что со все большим беспокойством наблюдают за "эскалацией напряженности в отношениях между Польшей и Украиной, которая была очевидна в последние недели и дни", и считают, что диалог и сотрудничество остаются наилучшим путем к ее преодолению.

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года польское общество и польские предприниматели открыли свои сердца и дома для миллионов беженцев. Мы снова продемонстрировали солидарность в начале 2026 года, помогая нашим соседям пережить тяжелую зиму на фоне разрушения критически важной гражданской инфраструктуры. Общества обеих стран сблизились, установив сотни тысяч тесных и даже дружеских отношений

- подчеркнули польские предприниматели.

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Они отметили, что "за последние годы предприниматели из обеих стран построили тысячи деловых связей, которые способствуют экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению устойчивости экономик по обе стороны границы".

Наши экономики взаимосвязаны теснее, чем когда-либо прежде. Почти миллион украинских работников и предпринимателей являются неотъемлемой частью польской экономической системы, а Польша сейчас является важнейшим торговым партнером Украины. Этот капитал доверия не должен быть потрачен впустую

- подчеркнули в Совете

Туск пытается снизить напряженность между Польшей и Украиной после скандала с орденом21.06.26, 16:58 • 3474 просмотра

По этой причине ее члены обратились к польским и украинским властям с просьбой принять меры для уменьшения напряженности и укрепления экономического и институционального сотрудничества.

Мы сталкиваемся с беспрецедентным вызовом восстановления Украины и дальнейшей экономической интеграции нашего региона с Европейским Союзом. Успех этого процесса потребует тесного сотрудничества между правительствами, предпринимателями и государственными учреждениями обеих стран. В нынешней ситуации нам нужно ответственное лидерство, взаимное уважение и сосредоточенность на том, что нас объединяет. Общие интересы Польши и Украины гораздо больше разногласий, которые нас разделяют

- говорится в заявлении.

В Польше активисты создали «Орден Будущего» для Зеленского и украинцев после скандала21.06.26, 18:42 • 4710 просмотров

Совет предпринимательства Польши готов поддерживать все инициативы, способствующие диалогу, экономическому сотрудничеству и построению прочного партнерства между Польшей и Украиной.

"Сотрудничество между Польшей и Украиной остается важным элементом экономического развития и стабильности нашего региона. Нет безопасной и процветающей Европы без стратегического партнерства между Польшей и Украиной", - подытожили польские предприниматели.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что не будет отменять почетное название "Героев УПА" для подразделения ВСУ, несмотря на решение президента Польши Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла.

Если Украины нет, защищенной Польши тоже больше нет - Зеленский21.06.26, 23:20 • 2386 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика