Польские предприниматели призвали власти к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной

Совет предпринимательства Польши обратился с призывом к деэскалации напряженности в польско-украинских отношениях. Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует УНН.

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В частности, в Совете указывают, что со все большим беспокойством наблюдают за "эскалацией напряженности в отношениях между Польшей и Украиной, которая была очевидна в последние недели и дни", и считают, что диалог и сотрудничество остаются наилучшим путем к ее преодолению.

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года польское общество и польские предприниматели открыли свои сердца и дома для миллионов беженцев. Мы снова продемонстрировали солидарность в начале 2026 года, помогая нашим соседям пережить тяжелую зиму на фоне разрушения критически важной гражданской инфраструктуры. Общества обеих стран сблизились, установив сотни тысяч тесных и даже дружеских отношений - подчеркнули польские предприниматели.

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Они отметили, что "за последние годы предприниматели из обеих стран построили тысячи деловых связей, которые способствуют экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению устойчивости экономик по обе стороны границы".

Наши экономики взаимосвязаны теснее, чем когда-либо прежде. Почти миллион украинских работников и предпринимателей являются неотъемлемой частью польской экономической системы, а Польша сейчас является важнейшим торговым партнером Украины. Этот капитал доверия не должен быть потрачен впустую - подчеркнули в Совете

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По этой причине ее члены обратились к польским и украинским властям с просьбой принять меры для уменьшения напряженности и укрепления экономического и институционального сотрудничества.

Мы сталкиваемся с беспрецедентным вызовом восстановления Украины и дальнейшей экономической интеграции нашего региона с Европейским Союзом. Успех этого процесса потребует тесного сотрудничества между правительствами, предпринимателями и государственными учреждениями обеих стран. В нынешней ситуации нам нужно ответственное лидерство, взаимное уважение и сосредоточенность на том, что нас объединяет. Общие интересы Польши и Украины гораздо больше разногласий, которые нас разделяют - говорится в заявлении.

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Совет предпринимательства Польши готов поддерживать все инициативы, способствующие диалогу, экономическому сотрудничеству и построению прочного партнерства между Польшей и Украиной.

"Сотрудничество между Польшей и Украиной остается важным элементом экономического развития и стабильности нашего региона. Нет безопасной и процветающей Европы без стратегического партнерства между Польшей и Украиной", - подытожили польские предприниматели.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что не будет отменять почетное название "Героев УПА" для подразделения ВСУ, несмотря на решение президента Польши Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла.

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