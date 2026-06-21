Если Украины нет, защищенной Польши тоже больше нет - Зеленский

Украинцы с поляками не могут "не быть партнерами или не друзьями, потому что мы соседи". Об этом в интервью СМИ сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, ненависть в обществе "приведет только к тем или иным рейтингам".

Это политическая борьба, которая может закончиться очень плохой эскалацией. На ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды. Мы защищаем Польшу и Европу сейчас. Наши воины гибнут. Наши военные сами выбирают для себя героическое имя подразделения, а я как Президент и Верховный главнокомандующий должен их поддержать - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что кроме исторических вопросов "есть уважение еще и к сегодняшнему дню, к нашей армии, и к будущему".

"Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Просто невозможно. Если Украины нет, защищенной Польши тоже больше нет", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что не будет отменять почетное название "Героев УПА" для подразделения ВСУ, несмотря на решение президента Польши Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла.

В Польше активисты создали «Орден Будущего» для Зеленского и украинцев после скандала