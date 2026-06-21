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Без 1,5 млн украинцев Польша "не выживет" - бывший президент Квасьневский

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Экс-президент Польши заявил, что массовый выезд украинцев может серьезно ударить по экономике, сфере услуг, медицине и строительству. Он назвал украинцев "даром" для страны в условиях демографического кризиса.

Без 1,5 млн украинцев Польша "не выживет" - бывший президент Квасьневский
Фото: x.com/yes_ukraine

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что возможный выезд 1,5 млн украинцев из Польши может серьезно ударить по польской экономике, сфере услуг, медицине, уходу за пожилыми людьми и строительству. Об этом он сказал в интервью еженедельнику Polityka, передает УНН со ссылкой на WP Wiadomości.

Детали

По словам Квасьневского, в Польше сейчас заметно "очень громкое антиукраинское направление". Он отметил, что часть польского общества уже привыкла к войне в Украине, а отдельные резонансные случаи с участием украинцев вызывают раздражение.

Среди таких примеров бывший президент упомянул инцидент с украинским инфлюенсером, который заехал на автомобиле на озеро Морске Око.

Квасьневский также заявил, что для некоторых политиков использование антиукраинской риторики стало выгодным инструментом.

Здесь мое предостережение для крупных партий, которые все же должны вести себя разумно, то есть не входить в эту модель. Я говорю и к демократической коалиции, и к PiS

- сказал он.

Бывший президент подчеркнул, что украинцы, живущие в Польше - важный ресурс для страны в условиях демографического кризиса.

1,5 млн украинцев - это дар. Это самая большая поддержка для польской экономики в ситуации глубокого демографического кризиса и одновременно отсутствия концепции миграционной политики

- заявил Квасьневский.

Он предупредил, что победа антиукраинских сил в Польше и возможный массовый выезд украинцев имели бы серьезные последствия для страны.

Если бы антиукраинские силы в Польше победили и привели к тому, что мы имели бы исход этих 1,5 млн, часть вернулась бы домой, другая часть уехала бы на запад, потому что, вероятно, именно так это бы выглядело, то посыпалось бы состояние польских услуг, здравоохранения, ухода за пожилыми людьми, строительства. Тогда мы уже можем себе сочувствовать на будущее

- сказал он.

Квасьневский добавил, что тема Украины - не простая для польской политики, однако ее нужно обсуждать, в частности на уровне рабочих групп. По его словам, в ближайшее время перед Польшей могут встать вопросы, сложнее темы эксгумаций и исторических споров. Среди них он назвал, в частности, процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Контекст

По данным PAP со ссылкой на Управление по делам иностранцев, по состоянию на 31 марта действующий документ, дающий право на пребывание в Польше, имели 1,5 млн граждан Украины.

Напомним

В Польше количество заявлений на международную защиту за год сократилось на 66%, что стало самым большим падением среди стран ЕС. В то же время украинцы остаются самой большой группой заявителей, но большинство решений по ним - отрицательные.

Александра Василенко

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