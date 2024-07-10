Польша должна подготовить своих солдат к "полномасштабному конфликту". Об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Кукула заявил, что страна должна найти баланс между подготовкой армии и безопасностью границ.

По его словам, к августу численность войск на восточной границе страны увеличится с 6000 до 8000 человек.

Сегодня нам необходимо подготовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа - сказал генерал Кукула.

В мае Польша обнародовала подробности "Восточного щита" — программы стоимостью 2,5 млрд долларов по усилению обороны вдоль границы с беларусью и россией.

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Вчера беларусь и Китай провели военные учения недалеко от границы с Польшей.

Отмечается, что граница с беларусью также стала очагом напряженности с тех пор, как в 2021 году туда начали прибывать мигранты.

беларусь открыла туристические агентства на Ближнем Востоке, предлагающие новый неофициальный маршрут в Европу. По словам Евросоюза, этот шаг был направлен на создание кризиса.

Численность польских вооруженных сил на конец прошлого года составляла около 190 тысяч человек.

Польша планирует в течение нескольких лет увеличить численность своих войск до 300 000 человек.

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