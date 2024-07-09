США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение
Киев • УНН
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США одобрили передачу Польше 2 миллиарда долларов в виде займа на военные нужды, сообщает Госдеп, передает УНН.
Детали
"США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды", - говорится в сообщении ведомства.
Госдеп отмечает, что это решение укрепит НАТО, а Польша делает шаги по модернизации своей военной программы, включая закупку у США истребителей F-35, систем ПВО Patriot и танков Abrams.
В Польше назвали условие передачи Украине МиГов8 июля 2024, 14:12 • 23711 просмотров
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