Польша выделила более 1 млн долл. на помощь Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Более 1 млн долл. выделила Польша на решение гуманитарных проблем на оккупированных территориях Донбасса этой зимой. Об этом говорится в сообщении представительства Польши при организации ООН в Женеве в Twitter, передает УНН.
В сообщении также отмечается, что средства уже перечислены управлению по координации гуманитарных вопросов ООН.
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Добавим, что по информации ООН, более пяти миллионов украинцев встретят шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Выделенные средства пойдут на помощь наиболее уязвимым, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
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Напомним, Красный Крест отправил в ОРДЛО гуманитарную помощь весом 150 тонн.
Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act! @polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7- PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) 27 сентября 2019 г.