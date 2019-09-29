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Польша выделила более 1 млн долл. на помощь Донбассу

Киев • УНН

 • 11237 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Более 1 млн долл. выделила Польша на решение гуманитарных проблем на оккупированных территориях Донбасса этой зимой. Об этом говорится в сообщении представительства Польши при организации ООН в Женеве в Twitter, передает УНН.

Польша выделила более 1 млн долл. на помощь Донбассу

В сообщении также отмечается, что средства уже перечислены управлению по координации гуманитарных вопросов ООН.

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Добавим, что по информации ООН, более пяти миллионов украинцев встретят шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Выделенные средства пойдут на помощь наиболее уязвимым, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

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Напомним, Красный Крест отправил в ОРДЛО гуманитарную помощь весом 150 тонн.

Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act! @polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7

- PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) 27 сентября 2019 г.

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