Польща виділила понад 1 млн дол. на допомогу Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Понад 1 млн дол. виділила Польща на вирішення гуманітарних проблем на окупованих територіях Донбасу цієї зими. Про це йдеться у повідомленні представництва Польщі при організації ООН в Женеві в Twitter, передає УНН.
У повідомленні також зазначено, що кошти уже перераховано управлінню з координації гуманітарних питань ООН.
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Додамо, що за інформацією ООН, понад п'ять мільйонів українців зустрінуть шосту зиму в умовах збройного конфлікту на Донбасі. Виділені кошти спрямують на допомогу найбільш уразливим, зокрема, літнім людям і людям з обмеженими можливостями.
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Нагадаємо, Червоний Хрест відправив до ОРДЛО гуманітарну допомогу вагою 150 тонн.
Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act!@polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7— PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) 27 сентября 2019 г.