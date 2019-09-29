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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13944 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Польща виділила понад 1 млн дол. на допомогу Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Понад 1 млн дол. виділила Польща на вирішення гуманітарних проблем на окупованих територіях Донбасу цієї зими. Про це йдеться у повідомленні представництва Польщі при організації ООН в Женеві в Twitter, передає УНН.

Польща виділила понад 1 млн дол. на допомогу Донбасу

У повідомленні також зазначено, що кошти уже перераховано управлінню з координації гуманітарних питань ООН.

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Додамо, що за інформацією ООН, понад п'ять мільйонів українців зустрінуть шосту зиму в умовах збройного конфлікту на Донбасі. Виділені кошти спрямують на допомогу найбільш уразливим, зокрема, літнім людям і людям з обмеженими можливостями.

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Нагадаємо, Червоний Хрест відправив до ОРДЛО гуманітарну допомогу вагою 150 тонн.

Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act!@polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7

— PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) 27 сентября 2019 г.

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