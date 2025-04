Польща виділила понад 1 млн дол. на допомогу Донбасу

У повідомленні також зазначено, що кошти уже перераховано управлінню з координації гуманітарних питань ООН.

Додамо, що за інформацією ООН, понад п'ять мільйонів українців зустрінуть шосту зиму в умовах збройного конфлікту на Донбасі. Виділені кошти спрямують на допомогу найбільш уразливим, зокрема, літнім людям і людям з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, Червоний Хрест відправив до ОРДЛО гуманітарну допомогу вагою 150 тонн.

Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act!@polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7

— PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) 27 сентября 2019 г.