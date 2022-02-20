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Польша по запросу Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ

Польша по запросу Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ

Киев • УНН

 • 335489 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по запросу Украины. Об этом сообщил представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

"По запросу Украины в ОБСЕ Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - сообщил постпред.

Детали

Он сообщил, что также пригласил поучаствовать в заседании действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и Главу СММ ОБСЕ.

"Решение проблем безопасности является первоочередной задачей ОБСЕ", - добавил Халасиньский.

Upon request of @UKRinOSCE the @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd

— Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022

Контекст

На прошлой неделе Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов после того, как Россия отказалась от встречи по Венскому документу.

Ранее

Украина 11 февраля задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснения ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов официального ответа от РФ не поступило. После этого Украина созвала заседание ОБСЕ, но Россия от участия отказалась.

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