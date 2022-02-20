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Польща на запит України скликає позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ

Польща на запит України скликає позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ

Київ • УНН

 • 335503 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Польща скликає позачергове засідання Постійної Ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі за запитом України. Про це повідомив представник Польщі при ОБСЄ Адан Хласіньський у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

"За запитом України в ОБСЄ Польща скличе позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ", - повідомив постпред.

Деталі

Він повідомив, що також запросив взяти участь у засіданні Діючого голову ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Мікку Кіннунена і Главу СММ ОБСЄ.

"Вирішення проблем безпеки є першочерговим завданням ОБСЄ", - додав Хласіньський.

Upon request of@UKRinOSCEthe@PLinOSCEwill convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the@OSCE. I invited Special Rep@mikko_kinnunenand Chief of@OSCE_SMMto participate. Addressing security concerns is#OSCE’s primary task.#OSCE2022POLpic.twitter.com/SYdPLHb8Zd

— Adam Hałaciński (@AdamHalacinski)February 20, 2022

Контекст

Минулого тижня Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпечної співпраці ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків після того, як Росія відмовилася від зустрічі за Віденським документом.

Раніше

Україна 11 лютого задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин офіційної відповіді від РФ не надійшло. Після цього Україна скликала засідання ОБСЄ, але Росія від участі відмовилась.

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