Полицейскому, который избил несовершеннолетнего в Полтаве, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Полтаве полицейском сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему, который вступился за женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области территориальным управлением ГБР в г. Полтава 1 октября 2019 года сообщено о подозрении полицейскому патрульной службы особого назначения "Полтава" Главного управления Национальной полиции в Полтавской области по факту избиения студентов. Действия правоохранителя квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, конфликтная ситуация возникла между двумя нетрезвыми мужчинами и местной жительницей, в результате чего за женщину вступился прохожий. В результате драки он получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавшим оказался парень 2002 года рождения.
Кроме этого, стало известно, что студент был не один, и телесные повреждения получили и другие граждане, которые пытались вступиться за студентов.
Во вторник, 1 октября, ГБР сообщило о подозрении полицейскому патрульной службы особого назначения "Полтава" Главного управления Национальной полиции в Полтавской области по факту избиения студента.
Продолжаются следственные действия, в ходе которых будет решен вопрос о уведомлении о подозрении другому участнику конфликта.