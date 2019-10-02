Поліцейському, який побив неповнолітнього у Полтаві, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Полтаві поліцейському повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому, який заступився за жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області територіальним управлінням ДБР у м. Полтава 1 жовтня 2019 року повідомлено про підозру поліцейському патрульної служби особливого призначення "Полтава" Головного управління Національної поліції в Полтавській області за фактом побиття студентів. Дії правоохоронця кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, конфліктна ситуація виникла між двома нетверезими чоловіками та місцевою жителькою, у результаті чого за жінку заступився перехожий. Унаслідок бійки він отримав тяжкі тілесні ушкодження. Постраждалим виявився хлопець 2002 року народження.
Крім цього, стало відомо, що студент був не один, і тілесні ушкодження отримали й інші громадяни, які намагалися заступитися за студентів.
У вівторок, 1 жовтня, ДБР повідомило про підозру поліцейському патрульної служби особливого призначення "Полтава" Головного управління Національної поліції в Полтавській області за фактом побиття студента.
Тривають слідчі дії, в ході яких буде вирішене питання щодо повідомлення про підозру іншому учаснику конфлікту.