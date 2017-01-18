Полицейских будут судить в Винницкой области за совершение хулиганских действий

Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения работниками полиции уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины, и в Гайсинский районный суд Винницкой области направлено обвинительное заключение.

Так, во время досудебного расследования установлено, что компания в составе трех человек, двое из которых работники полиции, в свободное от работы время, находясь в одном из кафе г. Гайсин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и спокойствие окружающих, беспричинно нанесли многочисленные телесные повреждения жителю г. Гайсин и его жене, которые также отдыхали в указанном кафе, чем нанесли последним легкие телесные повреждения.

За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.