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Полицейских будут судить в Винницкой области за совершение хулиганских действий

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. В Винницкой области за совершение хулиганских действий будут судить двух сотрудников полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения работниками полиции уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины, и в Гайсинский районный суд Винницкой области направлено обвинительное заключение.

Так, во время досудебного расследования установлено, что компания в составе трех человек, двое из которых работники полиции, в свободное от работы время, находясь в одном из кафе г. Гайсин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и спокойствие окружающих, беспричинно нанесли многочисленные телесные повреждения жителю г. Гайсин и его жене, которые также отдыхали в указанном кафе, чем нанесли последним легкие телесные повреждения.

За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

 

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