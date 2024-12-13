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Подростки выполняли задания фсб под видом квест-игры: разоблачена преступная схема

Подростки выполняли задания фсб под видом квест-игры: разоблачена преступная схема

Киев  •  УНН

 • 8344 просмотра

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Полиция и СБУ разоблачили группу подростков 15-16 лет, которые собирали разведывательную информацию для ФСБ через телеграмм-канал. Участников задержали во время фотографирования объектов ПВО, одному из них грозит пожизненное заключение.

Полицейские совместно с СБУ разоблачили несовершеннолетних, которые под видом квест-игры собирали информацию для вражеских спецслужб, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

По информации, подростки в возрасте 15-16 лет получали от врага задания по проведению разведки, корректировки ударов и поджогов через телеграмм-канал.

Дети получали геолокации определенных объектов, далее они должны были эти объекты сфотографировать и снять на видео, также нужно было описать окружающую местность. Результаты проведенной "разведки" дети отправляли единому куратору из фсб рф через анонимные чаты.

Участников вражеских групп поймали "на горячем", когда те фотографировали объекты украинской ПВО.

Одному из активных участников вражеских групп сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, касающейся диверсии, совершенной в условиях военного положения. Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним

В Одессе задержали молодого человека, который поджег внедорожник на заказ через соцсети. Злоумышленник снял поджог на видео для подтверждения выполненного задания, но вознаграждения так и не получил.

Алина Волянская

Алина Волянская

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