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Налоговые декларации Трампа обнародовали после продолжительной борьбы в Конгрессе

Налоговые декларации Трампа обнародовали после продолжительной борьбы в Конгрессе

Киев • УНН

 • 321331 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В пятницу демократы в Конгрессе обнародовали налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за шесть лет, ставшие кульминацией многолетних усилий по изучению финансов бизнес-магната, нарушившего многолетний политический прецедент, когда он отказался добровольно обнародовать информацию, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Отчеты, включающие некоторые личные конфиденциальные данные, такие как номера социального страхования и банковские счета, относятся к периоду с 2015 по 2020 год. Они охватывают около 6000 страниц, в том числе более 2700 страниц индивидуальных отчетов от Трампа и его супруги Мелании. Более 3000 страниц в отчетах от бизнес-структур Трампа.

Их обнародование последовало за партийным голосованием в Комитете Палаты представителей на прошлой неделе, чтобы обнародовать результаты. Комитет демократов утверждал, что на карту поставлена прозрачность и верховенство закона, в то время как республиканцы отрицали, что публикация создаст опасный прецедент по потере защиты конфиденциальности.

Трамп отказался обнародовать свои декларации, когда баллотировался в президенты, и вел судебный иск, чтобы сохранить их в секрете, пока он был в Белом доме. Но в прошлом месяце Верховный суд принял, что он должен передать их в налоговый комитет. Трамп раскритиковал это решение, заявив, что оно еще больше разделит страну.

Публикация, выпущенная всего за несколько дней до того, как коллеги Трампа, республиканцы, вернут себе контроль над Палатой представителей от демократов.

Это не первый раз, когда налоговые декларации Трампа подвергаются тщательной проверке.

В октябре 2018 года The New York Times опубликовала серию статей, получивших Пулитцеровскую премию, основанных на просочившихся налоговых отчетах, которые показали, что Трамп получил современный эквивалент не менее 413 миллионов долларов от недвижимости своего отца, причем большинство этих денег поступило от «уклонения от уплаты налогов» в 1990-х годах.

Вторая серия в 2020 году показала, что Трамп заплатил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога в 2017 и 2018 годах, а также вообще не платил подоходный налог в течение 10 из последних 15 лет, потому что он обычно терял больше денег, чем зарабатывал.

Налоговая начала проверять декларации Трампа за 2016 год только 3 апреля 2019 года – более чем через два года после его президентства – когда глава комитета, член палаты представителей Ричард Нил, штат Массачусетс, запросил у агентства информацию, связанную с налоговыми декларациями.

Для сравнения, аудиты президента Джо Байдена проводились за 2020 и 2021 налоговые годы, сказал Эндрю Бейтс, представитель Белого дома. Пресс-секретарь бывшего президента Барака Обамы сказал, что Обама подвергался аудиту каждый из восьми лет своего пребывания в должности.

В отчете Объединенного комитета Конгресса по налогообложению были подняты несколько аспектов налоговых деклараций Трампа, включая его переходные убытки, отчисления, связанные с природоохранными и благотворительными пожертвованиями, а также ссуды его детям, которые могут облагаться налогом.

В ответ Палата представителей приняла законопроект, требующий проверки налоговых деклараций любого президента. Республиканцы решительно выступили против закона, выразив опасения, что закон, требующий проведения аудита, нарушит конфиденциальность налогоплательщиков и может привести к тому, что аудиты будут использоваться в политических целях.

Республиканцы утверждают, что демократы пожалеют об этом шаге, когда республиканцы придут к власти на следующей неделе, и они предупреждают, что новый глава комитета от Республиканской партии будет вынужден искать и обнародовать налоговые декларации других известных деятелей.

Добавим

Каждый президент и кандидат со времен Ричарда Никсона добровольно обнародовал хотя бы сведение своей налоговой информации.

Трамп противостоял этой тенденции как кандидат и как президент, неоднократно заявляя, что его налоги «проверяются» и не могут быть обнародованы.

Адвокатам Трампа не раз отказывали в их стремлении скрыть его налоговые декларации от комитета Палаты представителей. В августе коллегия федерального апелляционного суда в составе трех судей оставила в силе решение суда низшей инстанции о предоставлении комитету доступа.

Адвокаты Трампа также пытались, но не смогли помешать окружной прокуратуре Манхэттена получить налоговые отчеты Трампа в рамках расследования его деловой практики дважды проиграв в Верховном суде.

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