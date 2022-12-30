Податкові декларації Трампа оприлюднили після тривалої боротьби в Конгресі

Деталі

Звіти, які включають деякі особисті конфіденційні дані, такі як номери соціального страхування та банківських рахунків, належать до періоду з 2015 по 2020 рік. Вони охоплюють майже 6000 сторінок, у тому числі понад 2700 сторінок індивідуальних звітів від Трампа та його дружини Меланії. Понад 3000 сторінок у звітах від бізнес-структур Трампа.

Їхнє оприлюднення послідувало за партійним голосуванням у Комітеті Палати представників минулого тижня, щоб оприлюднити результати. Комітет демократів стверджував, що на карту поставлено прозорість та верховенство закону, тоді як республіканці заперечували, що публікація створить небезпечний прецедент щодо втрати захисту конфіденційності.

Трамп відмовився оприлюднити свої декларації, коли балотувався в президенти, і вів судовий позов, щоб зберегти їх у секреті, поки він був у Білому домі. Але минулого місяця Верховний суд ухвалив, що він має передати їх до податкового комітету. Трамп розкритикував це рішення, заявивши, що воно ще більше розділить країну.

Публікація, випущена всього за кілька днів до того, як колеги Трампа, республіканці, повернуть собі контроль над Палатою представників від демократів.

Це не вперше, коли податкові декларації Трампа піддаються ретельній перевірці.

У жовтні 2018 року The New York Times опублікувала серію статей, що отримала Пулітцерівську премію, заснованих на податкових звітах, що просочилися, які показали, що Трамп отримав сучасний еквівалент не менше 413 мільйонів доларів від нерухомості свого батька, причому більшість цих грошей надійшла від «ухилення від сплати податків» у 1990-х роках.

Друга серія у 2020 році показала, що Трамп заплатив лише 750 доларів у вигляді федерального прибуткового податку у 2017 та 2018 роках, а також взагалі не платив прибутковий податок протягом 10 з останніх 15 років, бо він зазвичай втрачав більше грошей, ніж заробляв.

Податкова почала перевіряти декларації Трампа за 2016 рік лише 3 квітня 2019 року - більш як за два роки після його президентства - коли голова комітету, член палати представників Річард Ніл, штат Массачусетс, запросив у агентства інформацію, пов'язану з податковими деклараціями.

Для порівняння, аудити президента Джо Байдена проводилися за 2020 та 2021 податкові роки, сказав Ендрю Бейтс, представник Білого дому. Прессекретар колишнього президента Барака Обами сказав, що Обама піддавався аудиту кожен із восьми років свого перебування на посаді.

У звіті Об'єднаного комітету Конгресу з оподаткування було піднято кілька аспектів щодо податкових декларацій Трампа, включаючи його перехідні збитки, відрахування, пов'язані з природоохоронними та благодійними пожертвами, а також позички його дітям, які можуть оподатковуватись.

У відповідь Палата представників ухвалила законопроект, який вимагатиме перевірки податкових декларацій будь-якого президента. Республіканці рішуче виступили проти закону, висловивши побоювання, що закон, який вимагає проведення аудиту, порушить конфіденційність платників податків і може призвести до того, що аудити будуть використовуватись у політичних цілях.

Республіканці стверджують, що демократи пошкодують про цей крок, коли республіканці прийдуть до влади наступного тижня, і вони попереджають, що новий голова комітету від Республіканської партії буде змушений шукати і оприлюднювати податкові декларації інших відомих діячів.

Додамо

Кожен президент і кандидат з часів Річарда Ніксона добровільно оприлюднив хоч би зведення своєї податкової інформації.

Трамп протистояв цій тенденції як кандидат і як президент, неодноразово заявляючи, що його податки «перевіряються» і не можуть бути оприлюднені.

Адвокатам Трампа неодноразово відмовляли у їхньому прагненні приховати його податкові декларації від комітету Палати представників. Торішнього серпня колегія федерального апеляційного суду у складі трьох суддів залишила в чинності рішення суду нижчої інстанції про надання комітету доступу.

Адвокати Трампа також намагалися, але не змогли завадити окружній прокуратурі Манхеттена отримати податкові звіти Трампа у рамках розслідування його ділової практики, двічі програвши у Верховному суді.