Почти каждый 7-й участник НМТ-2026 не преодолел "порог" хотя бы по одному предмету

В этом году около 15% участников — или почти каждый 7-й — основной сессии Национального мультипредметного теста не смогли набрать минимальное количество баллов для получения результата по шкале 100–200 хотя бы по одному предмету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Украинского центра оценивания качества образования.

По данным УЦОКО, основные сессии НМТ-2026 проходили с 20 мая по 25 июня. Для участия в них зарегистрировались 354 463 человека, фактически тестирование прошли 324 284 участника. Результаты получили 324 003 абитуриента.

Детали

Порог по всем четырем предметам преодолели 275 934 участника, или 85,09%. В то же время 14,83% участников не набрали необходимого минимума хотя бы по одному предмету. Это примерно каждый седьмой участник основной сессии НМТ.

В УЦОКО уточнили, что среди выпускников учреждений общего среднего образования 2026 года доля тех, кто не преодолел порог хотя бы по одному предмету, составляет 12,96%. То есть показатель среди именно нынешних школьников ниже, чем среди всех участников тестирования.

Для сравнения, в 2025 году доля участников, не преодолевших порог хотя бы по одному предмету, составляла 13,51%, а в 2024 году — 14,38%. Среди выпускников школ этот показатель был 12,36% в 2025 году и 13,23% в 2024 году.

В 2026 году участники НМТ сдавали четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор. Чтобы получить результат по шкале 100–200, нужно было набрать не менее 15% от максимального количества тестовых баллов. В частности, порог по украинскому языку составлял 8 тестовых баллов, по истории Украины — 9 баллов.

Если абитуриент не набирает минимального балла по предмету, результат по шкале 100–200 по этой дисциплине не формируется. Это делает невозможным полноценное участие в конкурсном отборе в учреждения высшего образования.

В то же время часть участников показала максимальные результаты. По данным УЦОКО, 3671 абитуриент получил 200 баллов хотя бы по одному предмету. Еще 259 участников набрали по 200 баллов по двум предметам, 28 — по трем. Максимальный результат по всем четырем предметам получили двое участников.

Больше всего 200-балльных результатов зафиксировали по английскому языку — 2164. По математике максимальный балл получили 1145 участников, по истории Украины — 364, по украинскому языку — 266.

Контекст

Результаты основной сессии НМТ-2026 разместили в личных кабинетах участников 3 июля. Они необходимы для поступления в учреждения высшего образования.

Вступительная кампания уже продолжается. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов стартовала 1 июля, а подача заявлений на бакалавриат начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.

Окончательная статистика НМТ-2026 еще может быть уточнена после дополнительной сессии, которая состоится 17–24 июля. Результаты дополнительной сессии должны обнародовать до 29 июля.

Напомним

Лишь двое участников основной сессии НМТ-2026 набрали максимальные 200 баллов по всем четырем предметам. Всего 3671 абитуриент получил наивысший результат хотя бы по одному предмету.