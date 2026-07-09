Почти каждый 7-й участник НМТ-2026 не преодолел "порог" хотя бы по одному предмету

$44.480.0350.690.19
ukenru
Эксклюзив
15:40 • 4876 просмотра
Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности
Эксклюзив
14:59 • 17959 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
14:05 • 14271 просмотра
ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен
13:00 • 16947 просмотра
Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залогаVideo
11:51 • 19254 просмотра
В столкновениях с ТЦК и полицией во Львове участвовали около 200 гражданских - прокуратураPhoto
9 июля, 10:55 • 21819 просмотра
Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залогаVideo
9 июля, 08:52 • 24803 просмотра
Причастность Украины к подрыву "Северного потока" не установлена, ФРГ направят запрос на совместную следственную группу - Офис Генпрокурора
9 июля, 08:35 • 29417 просмотра
Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплексаVideo
9 июля, 06:58 • 29497 просмотра
На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
9 июля, 05:53 • 26625 просмотра
США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.3м/с
45%
743мм
Популярные новости
Буданов отреагировал на столкновения с толпой и ТЦК во Львове и ожидает справедливой реакции от правоохранителей9 июля, 08:00 • 32055 просмотра
В суде Киева избирают меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве Березовской9 июля, 09:27 • 21507 просмотра
35 судов за четыре дня: "Мадьяр" показал, как украинские дроны выносят российский флот у берегов КрымаVideo9 июля, 09:51 • 28352 просмотра
Убийство Березовской: прокуратура просит для Реута арест без залога9 июля, 10:33 • 25463 просмотра
Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиковPhoto12:57 • 17977 просмотра
публикации
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto15:23 • 10089 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
14:59 • 17929 просмотра
Как записаться к врачу: пошаговая инструкция14:37 • 11663 просмотра
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться13:35 • 13239 просмотра
Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиковPhoto12:57 • 18086 просмотра
Актуальные люди
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Канада
Европа
Анкара
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 57223 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 127803 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 118936 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 113503 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 153180 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Почти каждый 7-й участник НМТ-2026 не преодолел "порог" хотя бы по одному предмету

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

14,83% участников основной сессии НМТ-2026 не набрали минимальное количество баллов хотя бы по одному предмету. Среди выпускников школ 2026 года этот показатель составляет 12,96%.

Почти каждый 7-й участник НМТ-2026 не преодолел "порог" хотя бы по одному предмету

В этом году около 15% участников  — или почти каждый 7-й — основной сессии Национального мультипредметного теста не смогли набрать минимальное количество баллов для получения результата по шкале 100–200 хотя бы по одному предмету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Украинского центра оценивания качества образования.

По данным УЦОКО, основные сессии НМТ-2026 проходили с 20 мая по 25 июня. Для участия в них зарегистрировались 354 463 человека, фактически тестирование прошли 324 284 участника. Результаты получили 324 003 абитуриента.

Детали

Порог по всем четырем предметам преодолели 275 934 участника, или 85,09%. В то же время 14,83% участников не набрали необходимого минимума хотя бы по одному предмету. Это примерно каждый седьмой участник основной сессии НМТ.

В УЦОКО уточнили, что среди выпускников учреждений общего среднего образования 2026 года доля тех, кто не преодолел порог хотя бы по одному предмету, составляет 12,96%. То есть показатель среди именно нынешних школьников ниже, чем среди всех участников тестирования.

Для сравнения, в 2025 году доля участников, не преодолевших порог хотя бы по одному предмету, составляла 13,51%, а в 2024 году — 14,38%. Среди выпускников школ этот показатель был 12,36% в 2025 году и 13,23% в 2024 году.

В 2026 году участники НМТ сдавали четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор. Чтобы получить результат по шкале 100–200, нужно было набрать не менее 15% от максимального количества тестовых баллов. В частности, порог по украинскому языку составлял 8 тестовых баллов, по истории Украины — 9 баллов.

Если абитуриент не набирает минимального балла по предмету, результат по шкале 100–200 по этой дисциплине не формируется. Это делает невозможным полноценное участие в конкурсном отборе в учреждения высшего образования.

В то же время часть участников показала максимальные результаты. По данным УЦОКО, 3671 абитуриент получил 200 баллов хотя бы по одному предмету. Еще 259 участников набрали по 200 баллов по двум предметам, 28 — по трем. Максимальный результат по всем четырем предметам получили двое участников.

Больше всего 200-балльных результатов зафиксировали по английскому языку — 2164. По математике максимальный балл получили 1145 участников, по истории Украины — 364, по украинскому языку — 266.

Контекст

Результаты основной сессии НМТ-2026 разместили в личных кабинетах участников 3 июля. Они необходимы для поступления в учреждения высшего образования.

Вступительная кампания уже продолжается. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов стартовала 1 июля, а подача заявлений на бакалавриат начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.

Окончательная статистика НМТ-2026 еще может быть уточнена после дополнительной сессии, которая состоится 17–24 июля. Результаты дополнительной сессии должны обнародовать до 29 июля.

Напомним

Лишь двое участников основной сессии НМТ-2026 набрали максимальные 200 баллов по всем четырем предметам. Всего 3671 абитуриент получил наивысший результат хотя бы по одному предмету.

Александра Василенко

ОбществоОбразование