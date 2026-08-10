Почти 60% украинцев назвали работу НАБУ и САП неэффективной — социологическое исследование

Уровень разочарования украинцев в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре достиг 60% и приближается к уровню недоверия граждан к пророссийским политикам. Об этом говорится в опросе Socis, передает УНН.

Так, согласно результатам исследования, действия НАБУ и САП считают неэффективными 59,4% респондентов, тогда как очень эффективной работу этих органов назвали лишь 5% украинцев. Около 9% вообще не смогли ответить, эффективны ли эти антикоррупционные органы.

Эксперты объясняли низкий уровень доверия к НАБУ и САП постоянными коррупционными и другими криминальными скандалами вокруг руководства и даже рядового состава этих органов.

По словам юриста Олега Шрама, хотя НАБУ по закону и должно заниматься наиболее масштабным сегментом коррупции, результативность Бюро за первое полугодие 2026 года — рекордно низкая. Так, по данным юриста, в уголовных производствах, расследование которых было завершено за полгода, НАБУ зафиксировало 720 млн грн материального ущерба — лишь 1% от 61 млрд грн, установленных всеми органами следствия. Показатель возмещения государству в производствах НАБУ вообще мизерный — 505 тыс. грн, то есть лишь около 0,0008% от общей суммы установленного всеми органами следствия ущерба.

Во время проверки НАБУ международный аудит выявил в Бюро раздутые штаты и провалы расследований в сфере обороны.

Кроме этого, НАБУ обвиняли в полной неэффективности, колоссальных расходах бюджетных средств, утечке материалов дел, а его сотрудников ловили на торговле наркотиками. В частности, за 10 лет существования Бюро государство потратило на него более 10 млрд грн. Тогда как общая сумма взысканий по решениям судов в делах, которые вело НАБУ в 2015–2025 гг., составляет лишь около 800 млн грн. То есть на каждую 1 гривну, возвращенную в бюджет страны, НАБУ потратило 12.

Социологический опрос проводился методом личных интервью социологической службой Socis с 28 июля по 2 августа 2026 года. Опрос не проводился в АР Крым, на территории Луганской области, на временно оккупированных территориях и на территориях, где проходят активные боевые действия (значительная часть Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей); выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки: +/- 2,6%;