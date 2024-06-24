Влиятельные игроки мировой техсферы, панельные дискуссии и объявления получателей грантов размером $ 100 000. 12 июня 2024 года в Лондоне состоялся The Ukraine Tech Summit — международное событие, объединившее представителей топовых технологических компаний, государственных деятелей и инвесторов из Украины и Великобритании. Спонсорами мероприятия стали программа Google for Startups и украинская инвестиционная группа Roosh, которая развивает и масштабирует технологические бизнесы во всем мире. Об итогах мероприятия написал на своей фейсбук-странице Сергей Токарев – IT-инвестор и соучредитель инвестиционной группы Roosh, передает УНН.

Основная цель саммита — стимулировать восстановление технологического сектора Украины, способствовать его выходу на международные рынки и поощрять международное сотрудничество. Во время мероприятия были проведены панельные дискуссии, посвященные развитию технологической экосистемы Украины, управлению ею и инвестициям в украинские инновации. Участники также приняли участие в питч-сессиях стартапов.

Организаторы The Ukraine Tech Summit отмечают: Украина уже давно является важным игроком на технологическом рынке Великобритании и все больше украинских специалистов работают в британских tech-компаниях.

"Очень важно сосредоточиться на инвестировании в Украину сейчас для обеспечения экономической стабильности и роста технологического сектора во время полномасштабного вторжения", — отметил Владислав Базикалов, основатель Ukraine Tech Summit.

Во время панельной дискуссии, посвященной глобальной технологической экосистеме, участники обсуждали ее развитие, взаимодействие игроков tech-рынка и возможности их роста. Так, спикеры отметили: общая стоимость стартап-экосистемы Украины выросла до €28 млрд.

Майк Бутчер, главный редактор ведущего глобального медиа TechCrunch, освещающего новости технологий и стартапов, был поражен качеством украинских стартапов. Вместе с этим, спикер отметил, что Украине — как и Европе в целом — не хватает одного: видения продукта и умения выйти с ним на рынок.

"В течение очень долгого времени британские предприниматели сотрудничали с удивительными украинскими технологическими талантами. Сейчас Великобритания получает пользу от украинской стартап-экосистемы — от SaaS до климатических и оборонных технологий. Устойчивость Украины как на личном уровне, так и на уровне стартапов является ключевой причиной для партнерства с украинской технологической экосистемой", — добавил Бутчер.

Сергей Токарев отметил, что у международного технологического бизнеса есть политики, которые не позволяют сотрудничать с компаниями в зоне боевых действий. По его мнению, это должно быть пересмотрено.

"За более чем два года украинские эксперты адаптировались к работе в условиях большой войны. Наши специалисты выкладываются на 100%, создают стартапы и развивают их — несмотря на обстрелы и блэкауты. Ведь у украинцев нет права на ошибку: если мы ошибемся, инвесторы и партнеры просто уйдут с нашего рынка. То, что нам нужно сейчас — это распространение историй успешного сотрудничества с Украиной", — подчеркнул Токарев.

У Украины есть преимущество перед странами Европы, если говорить об имплементации технологий, подчеркнул Михал Крамарж, руководитель программы Google for Startups в Центральной и Восточной Европе.

"Европейский рынок является регулируемым. Конечно, это имеет свои плюсы и минусы. А Украина имеет уникальную возможность: пока она не присоединилась к ЕС, есть возможность тестировать много технологических решений быстро", — пояснил спикер. Он также объявил девять украинских стартапов, которые стали новыми участниками Google for Startups Ukraine Support Fund.

Фонд на сумму $10 млн был создан в партнерстве с 1991, крупнейшим украинским акселератором. Гранты в размере $ 100 тыс. и экспертную поддержку от Google получают украинские технологические компании. Среди участников программы:

Ailand Systems — компания-разработчик умных автономных дронов, обнаруживающих мины;

BazaIT — IT-рекрутинговая платформа;

Carbominer — стартап, разработавший технологию улавливания углекислого газа из воздуха;

Clearly — платформа для поиска психотерапевтов;

Eddy — цифровое пространство для учебных заведений;

Eventmate — мультисервис для организации событий;

Natatively — сервис, который позволяет превратить сайт в приложение;

Spendbase — универсальный магазин для оптимизации расходов на программное обеспечение и облачные сервисы;

Uspacy — платформа для внутренних коммуникаций между сотрудниками.

Во время панельных дискуссий спикеры неоднократно подчеркивали: несмотря на вызовы полномасштабного вторжения, Украина — уже является частью технологической экосистемы Европы. Большая война стала катализатором для развития многих tech-направлений и сегодня украинские компании имеют уникальный опыт, что делает их важными партнерами.