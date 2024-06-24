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Чому технологічний досвід України потрібний Європі: Сергій Токарєв поділився інсайтами з The Ukraine Tech Summit у Лондоні

Київ • УНН

 • 22395 перегляди

12 червня 2024 року у Лондоні відбувся The Ukraine Tech Summit — міжнародна подія, що об’єднала представників топових технологічних компаній, державних діячів та інвесторів з України та Великої Британії. Спонсорами заходу стали програма Google for Startups та українська інвестиційна група Roosh, яка розвиває та масштабує технологічні бізнеси у всьому світі.

Чому технологічний досвід України потрібний Європі: Сергій Токарєв поділився інсайтами з The Ukraine Tech Summit у Лондоні

Впливові гравці світової техсфери, панельні дискусії та оголошення отримувачів грантів розміром $ 100 000. 12 червня 2024 року у Лондоні відбувся The Ukraine Tech Summit — міжнародна подія, що об’єднала представників топових технологічних компаній, державних діячів та інвесторів з України та Великої Британії. Спонсорами заходу стали програма Google for Startups та українська інвестиційна група Roosh, яка розвиває та масштабує технологічні бізнеси у всьому світі. Про підсумки заходу написав на своїй фейсбук-сторінці Сергій Токарєв – IT-інвестор та співзасновник інвестиційної групи Roosh, передає УНН.

Основна мета саміту — стимулювати відновлення технологічного сектору України, сприяти його виходу на міжнародні ринки та заохочувати міжнародне співробітництво. Під час заходу були проведені панельні дискусії, присвячені розвитку технологічної екосистеми Україні, управлінню нею та інвестиціям в українські інновації. Учасники також взяли участь у пітч-сесіях стартапів.

Організатори The Ukraine Tech Summit зазначають: Україна вже давно є важливим гравцем на технологічному ринку Великої Британії і все більше українських спеціалістів працюють у британських tech-компаніях.

"Дуже важливо зосередитися на інвестуванні в Україну зараз для забезпечення економічної стабільності та зростання технологічного сектору під час повномасштабного вторгнення", — зазначив Владислав Базікалов, засновник Ukraine Tech Summit.

Під час панельної дискусії, присвяченої глобальній технологічній екосистемі, учасники обговорювали її розвиток, взаємодії гравців tech-ринку та можливості їх зростання. Так, спікери зазначили: загальна вартість стартап-екосистеми України зросла до € 28  млрд.

Майк Бутчер, головний редактор провідного глобального медіа TechCrunch, що висвітлює новини технологій та стартапів, був вражений якістю українських стартапів. Разом з цим, спікер зазначив, що Україні — як і Європі загалом — бракує одного: бачення продукту та вміння вийти з ним на ринок.

"Протягом дуже довгого часу британські підприємці співпрацювали з дивовижними українськими технологічними талантами. Зараз Велика Британія отримує користь від української стартап-екосистеми — від SaaS до кліматичних та оборонних технологій. Стійкість України як на особистому рівні, так і на рівні стартапів є ключовою причиною для партнерства з українською технологічною екосистемою", — додав Бутчер.

Сергій Токарєв зазначив, що у міжнародного технологічного бізнесу є політики, які не дозволяють співпрацювати з компаніями в зоні бойових дій. На його думку, це має бути переглянуто.

"За понад два роки українські спеціалісти адаптувались до роботи в умовах великої війни. Наші фахівці викладаються на 100%, створюють стартапи та розвивають їх — попри обстріли та блекаути. Адже в українців немає права на помилку: якщо ми помилимось, інвестори та партнери просто підуть з нашого ринку. Те, що нам потрібно зараз — це поширення історій успішної співпраці з Україною", — наголосив Токарєв.

В України є перевага перед країнами Європи, якщо говорити про імплементацію технологій, підкреслив Міхал Крамарж, керівник програми Google for Startups у Центральній та Східній Європі.

"Європейський ринок є регульованим. Звісно, це має свої плюси і мінуси. А Україна має унікальну можливість: поки вона не доєдналась до ЄС, є можливість тестувати багато технологічних рішень швидко", — пояснив спікер. Він також оголосив дев’ять українських стартапів, які стали новими учасниками Google for Startups Ukraine Support Fund.

Фонд на суму $ 10 млн було створено у партнерстві з 1991, найбільшим українським акселератором. Гранти у розмірі $ 100 тис та експертну підтримку від Google отримують українські технологічні компанії. Серед учасників програми:

  • Ailand Systems — компанія-розробник розумних автономних дронів, що виявляють міни;
  • BazaIT — IT-рекрутингова платформа;
  • Carbominer — стартап, який розробив технологію уловлювання вуглекислого газу з повітря
  • Clearly — платформа для пошуку психотерапевтів;
  • Eddy — цифровий простір для закладів освіти;
  • Eventmate — мультисервіс для організації подій;
  • Natatively —  сервіс, який довзоляє перетворити сайт на застосунок;
  • Spendbase — універсальний магазин для оптимізації витрат на програмне забезпечення та хмарні сервіси;
  • Uspacy — платформа для внутрішніх комунікацій між співробітниками.

Під час панельних дискусій спікери неодноразово наголошували: попри виклики повномасштабного вторгнення, Україна — вже є частиною технологічної екосистеми Європи. Велика війна стала каталізатором для розвитку багатьох tech-напрямків і сьогодні українські компанії мають унікальний досвід, що робить їх важливими партнерами.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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