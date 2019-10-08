Южная Корея хочет установить с РФ военную горячую линию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Республика Корея планирует установить с Россией прямую линию военной связи. По данным агентства Yonhap, эту информацию предоставил депутатам парламента южнокорейский Комитет начальников штабов, передает УНН.
В документе отмечается, что соответствующий меморандум может быть подписан южнокорейскими и российскими военными до конца октября. “Создание горячей линии позволит предотвратить любые случайные нарушения самолетами двух стран их зон опознавания ПВО”, — подчеркивается в докладе.
При этом, как пишет российское агентство ТАСС, военные эксперты в Сеуле указали, что Россия не признает установленную Сеулом в одностороннем порядке так называемую зону опознавания ПВО, “поскольку это противоречит международному законодательству, и никогда не устанавливала подобную зону у своих границ”.
В конце июля этого года южнокорейский КНШ утверждал, что самолет ВКС РФ нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), что является предметом спора между Сеулом и Токио. В воздух были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.
Как писал тогда УНН Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении пространства Кореи и предупредительный огонь.