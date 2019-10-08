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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Південна Корея хоче встановити з РФ військову гарячу лінію

Київ • УНН

 • 10897 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Республіка Корея планує встановити з Росією пряму лінію військового зв’язку. За даними агентства Yonhap, цю інформацію надав депутатам парламенту південнокорейський Комітет начальників штабів, передає УНН.

Південна Корея хоче встановити з РФ військову гарячу лінію

У документі зазначається, що відповідний меморандум може бути підписаний південнокорейськими і російськими військовими до кінця жовтня. “Створення гарячої лінії дозволить запобігти будь-яким випадкові порушення літаками двох країн їх зон розпізнавання ППО”, — підкреслюється в доповіді.

При цьому, як пише російське агентство ТАСС, військові експерти в Сеулі вказали, що Росія не визнає встановлену Сеулом в односторонньому порядку так звану зону розпізнавання ППО, “оскільки це суперечить міжнародному законодавству, і ніколи не встановлювала подібну зону біля своїх кордонів”.

В кінці липня цього року південнокорейський КНШ стверджував, що літак ВКС РФ порушив повітряний простір Південної Кореї в районі розташованих в Японському морі островів Токто (Такесіма), що є предметом суперечки між Сеулом і Токіо. У повітря були підняті винищувачі південнокорейських ВПС F-15, які зробили попереджувальні постріли.

Як писав тоді УНН, Міноборони РФ заперечило інформацію про порушення простору Кореї та попереджувальний вогонь.

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