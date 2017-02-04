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Повышение минималки не повлечет "увольнения" - В.Гонтарева

Киев • УНН

 • 10716 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Повышение минимальной заработной платы вместе с проведением структурных реформ в стране в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на занятость населения. Об этом говорится в комментарии председателя НБУ Валерии Гонтаревой о влиянии повышения минимальной заработной платы на занятость населения, передает УНН.

Повышение минималки не повлечет "увольнения" - В.Гонтарева

В.Гонтарева отметила, что оценки, представленные в Инфляционном отчете, касались показателя официальной занятости, а не "увольнений". По оценкам специалистов Нацбанка, процитированное снижение формальной занятости прежде всего будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП из-за изменений в налоговом законодательстве.

Председатель НБУ подчеркнула, что повышение минимальной заработной платы простимулирует рост внутреннего потребления, а следовательно, и экономической активности, и поэтому - вырастет спрос на рабочую силу и повысит занятость в будущем.

Всего в 2017 году ожидается сокращение занятых в формальном секторе на 9%, частично за счет уже упомянутого эффекта (5,4%) и частично через демографические тенденции к сокращению численности экономически активного населения.

Повышение минимальной заработной платы будет иметь ряд положительных эффектов.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева подчеркнула, что это простимулирует рост внутреннего потребления, а следовательно, и экономической активности, и поэтому - вырастет спрос на рабочую силу и повысит занятость в будущем.

Кроме того, повышение минимальной заработной платы будет способствовать росту материальных стимулов к возвращению на рынок труда лиц, которые ранее не искали работу именно из-за недостаточности материальных стимулов.

В общем, положительный эффект от повышения минимальной заработной платы на ВВП в 2017 году был оценен специалистами НБУ 0,5%.

И именно повышение минимальной заработной платы было главным фактором пересмотра прогноза экономического роста до 2,8% в 2017 году.

"Повышение минимальной заработной платы вместе с проведением структурных реформ в стране в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на занятость населения", - резюмировала председатель НБУ Валерия Гонтарева.

Украинские Национальные Новости

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