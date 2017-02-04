Підвищення мінімалки не спричинить "звільнень" - В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати разом з проведенням структурних реформ в країні в довгостроковій перспективі матиме позитивний вплив на зайнятість населення. Про це йдеться в коментарі голови НБУ Валерії Гонтаревої про вплив підвищення мінімальної заробітної плати на зайнятість населення, передає УНН.
В.Гонтарева зазначила, що оцінки, представлені в Інфляційному звіті, стосувалися показника офіційної зайнятості, а не “звільнень”. За оцінками фахівців Нацбанку, процитоване зниження формальної зайнятості насамперед буде відбуватися за рахунок закриття “сплячих” ФОП із-за змін в податковому законодавстві.
Голова НБУ підкреслила, що підвищення мінімальної заробітної плати простимулює зростання внутрішнього споживання, а отже, і економічної активності, і тому — зросте попит на робочу силу і підвищить зайнятість в майбутньому.
Загалом у 2017 році очікується скорочення зайнятих у формальному секторі на 9%, частково за рахунок уже згаданого ефекту (5,4%) та частково через демографічні тенденції до скорочення кількості економічно активного населення.
Підвищення мінімальної заробітної плати матиме низку позитивних ефектів.
Голова НБУ Валерія Гонтарева підкреслила, що це простимулює зростання внутрішнього споживання, а відтак і економічної активності, і через це — зросте попит на робочу силу та підвищить зайнятість в майбутньому.
Крім того, підвищення мінімальної заробітної плати сприятиме зростанню матеріальних стимулів до повернення на ринок праці осіб, які раніше не шукали роботу саме через недостатність матеріальних стимулів.
Загалом, позитивний ефект від підвищення мінімальної заробітної плати на ВВП у 2017 році був оцінений фахівцями НБУ у 0,5%.
І саме підвищення мінімальної заробітної плати було головним фактором перегляду прогнозу економічного зростання до 2,8% у 2017 році.
“Підвищення мінімальної заробітної плати разом із проведенням структурних реформ у країні у довгостроковій перспективі матиме позитивний вплив на зайнятість населення”, — резюмувала Голова НБУ Валерія Гонтарева.