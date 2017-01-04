Подпольный цех по производству алкоголя выявили в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Правоохранители разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции, который действовал на территории Киевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Группа лиц, без соответствующего официального разрешения и лицензии, организовали на территории Киевской области подпольный цех по незаконному изготовлению подакцизных товаров, которые реализовывались в том числе на территории Житомирской области.
Во время обысков в местах изготовления алкоголя на территории Житомирской и Киевской областей и в местах ее сбыта правоохранители изъяли более тонны фальсифицированных алкогольных напитков, компоненты для их производства, этиловый спирт, а также грузовое транспортное средство с приспособленным в нем специальным оборудованием для производства такой продукции.
Подано ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.