Підпільний цех з виробництва алкоголю викрили на Київщині

Група осіб, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії, організували на території Київської області підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів, які реалізовувалися у тому числі на території Житомирської області.

Під час обшуків у місцях виготовлення алкоголю на території Житомирської та Київської областей та в місцях її збуту правоохоронці вилучили понад тонну фальсифікованих алкогольних напоїв, компоненти для їх виробництва, етиловий спирт, а також вантажний транспортний засіб із пристосованим у ньому спеціальним обладнанням для виробництва такої продукції.

Наразі подано клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.