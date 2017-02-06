Подозреваемому в обвале киевского дома избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По ходатайству столичной прокуратуры подозреваемому в уголовном производстве по факту обрушения дома на улице Б.Хмельницкого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Согласно постановлению, подозреваемому запрещено покидать свое жилище в ночное время - с 22 часов вечера до 6 утра. Кроме того, суд возложил на 50-летнего подозреваемого другие процессуальные обязанности ", - сказано в сообщении.
Мужчине инкриминируется ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее гибель людей) и ч.2 ст.298 (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УК Украина.
Как сообщалось, прокуратура города Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту обрушения дома № 12-14 на ул. Б. Хмельницкого, сообщила о подозрении 50-летнему мужчине , который в отсутствие разрешительной и проектно-сметной документации приказал рабочим осуществить в указанном здании незаконные строительные работы.
В результате 25.02.2016 года произошло разрушение дома, под завалами которого погибли два человека.