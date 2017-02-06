Підозрюваному в обвалі київського будинку обрано запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За клопотанням столичної прокуратури підозрюваному у кримінальному провадженні за фактом обвалу будинку на вулиці Б.Хмельницького обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
“Згідно з ухвалою, підозрюваному заборонено покидати своє помешкання в нічний час — із 22 години вечора до 6 ранку. Крім того, суд поклав на 50-річного підозрюваного інші процесуальні обов’язки”, — сказано у повідомленні.
Чоловіку інкримінується ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства, що спричинило загибель людей) та ч.2 ст.298 (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини) КК України.
Як повідомлялося, прокуратура міста Києва в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом обвалу будинку № 12-14 на вул. Б. Хмельницького, повідомила про підозру 50-річному чоловіку, який за відсутності дозвільної та проектно-кошторисної документації наказав робітникам здійснити у вказаній будівлі незаконні будівельні роботи.
Внаслідок цього 25.02.2016 відбулося руйнування будинку, під завалами якого загинуло двоє людей.