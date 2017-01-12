Подозреваемого в убийстве жителя Киевской области арестовали на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Ивано-Франковске арестовали подозреваемого в причинении смертельных повреждений жителю Киевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Сегодня, 12 января, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 36-летнего жителя Ивано-Франковска, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений жителю Киевской области.
Установлено, что указанный правонарушитель во время конфликта с 38-летним потерпевшим в подвальном помещении дома на ул. Хоткевича в г. Ивано-Франковске на почве внезапно возникших неприязненных отношений умышленно нанес ему тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался.
Злоумышленник ранее судим. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и арестовали.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.