Підозрюваного у вбивстві жителя Київщини заарештували на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В Івано-Франківську арештували підозрюваного в заподіянні смертельних ушкоджень жителю Київщини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Сьогодні, 12 січня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо 36-річного жителя Івано-Франківська, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень жителю Київської області.
Установлено, що вказаний правопорушник під час конфлікту із 38-річним потерпілим у підвальному приміщенні будинку на вул. Г. Хоткевича в м. Івано-Франківську на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин умисно спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких останній помер.
Зловмисник раніше судимий. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України та заарештовано.
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.