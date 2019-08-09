Подросток создает "космические" десерты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Невероятной красоты полезные десерты создает 17-летний парень, сообщает УНН со ссылкой на страницу юноши в Instagram.
17-летний Хосе создает диетические десерты, которые имеют уникальную цветовую гамму, а иногда просто космические.
У юноши уже 1,6 миллиона подписчиков в Instagram.
"Жизнь слишком коротка чтобы есть скучную еду", - это девиз юного мастера.
Кроме Instagram у Хосе также есть видеоканал, на котором он приоткрывает тайны создания своих десертов.
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