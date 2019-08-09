Підліток створює “космічні” десерти

17-річний Хосе створює дієтичні десерти, які мають унікальну кольорову гамму, а іноді просто космічні.

У юнака вже 1,6 мільйона підписників в Instagram.

“Життя надто коротке аби їсти нудну їжу”, — це девіз юного майстра.

Окрім Instagram у Хосе також є відео канал, на якому він привідкриває таємниці створення своїх десертів.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J o s e (@naturally.jo) 7 Авг 2019 в 6:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J o s e (@naturally.jo) 1 Авг 2019 в 6:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J o s e (@naturally.jo) 18 Июл 2019 в 6:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J o s e (@naturally.jo) 7 Июл 2019 в 6:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J o s e (@naturally.jo) 26 Июн 2019 в 6:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J o s e (@naturally.jo) 11 Июн 2019 в 6:29 PDT