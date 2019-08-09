Підліток створює “космічні” десерти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Неймовірної краси корисні десерти створює 17-річний хлопець, повідомляє УНН з посиланням на сторінку юнака в Instagram.
17-річний Хосе створює дієтичні десерти, які мають унікальну кольорову гамму, а іноді просто космічні.
У юнака вже 1,6 мільйона підписників в Instagram.
“Життя надто коротке аби їсти нудну їжу”, — це девіз юного майстра.
Окрім Instagram у Хосе також є відео канал, на якому він привідкриває таємниці створення своїх десертів.
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