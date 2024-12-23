песков заявил об отсутствии "импульсов" по организации встречи путина и Трампа
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля заявил об отсутствии «импульсов» по организации встречи путина и Трампа. Последняя встреча лидеров россии и США состоялась в июне 2021 года между путиным и Байденом в Женеве.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что пока какой-либо конкретики или предпосылок для организации возможной встречи владимира путина с избранным президентом США Дональдом Трампом нет. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
"Пока никаких реальных импульсов не было", - ответил песков на вопрос российских журналистов о возможной встрече до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.
Дополнение
19 декабря владимир путин сказал, что готов к очным контактам и встрече с Дональдом Трампом. Он уточнил, что не знает и когда может состояться разговор президентов.
22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности российского диктатора владимир путина встретиться с ним.
Добавим
Последний раз президенты россии и США проводили переговоры в июне 2021 года. Тогда владимир путин и Джо Байден встречались в Женеве, их разговор длился более четырех часов.