Переворот в Мали: новое переходное правительство почти вcе будет состоять из военных

По словам источника в делегации ЭКОВАС, которая побывала в Бамако, где провела встречи с представителями НКСН, хунта подтвердила, что хочет “реализовать трехлетний переходный период для пересмотра основ малийского государства”. Руководство в этот период должен осуществлять “орган под председательством военного, который в то же время будет главой государства”, отметил источник. Кроме того, согласно предложению путчистов, будущее правительство Мали должно будет состоять в основном из военных.

Тот же источник AFP сообщил, что путчисты дали свое согласие освободить отстраненного от власти президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, которого они удерживают с момента переворота, совершенного в минувший вторник. “Он сможет вернуться в свой дом в Бамако. А если он хочет поехать лечиться, то проблем нет”, — отметил источник в ЭКОВАС. Говоря о бывшем премьер-министре Бубу Сиссе, который был арестован в один день с Кейта, путчисты заявили о готовности поместить его “в безопасное место жительства в Бамако”.

Глава делегации ЭКОВАС, находящейся в Бамако, бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан провел в воскресенье встречу с аккредитованными в Мали послами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Джонатан проинформировал их о встречах как с захватившими в Мали власть военными, так и с удерживаемым ими Кейта, экс-премьером Сиссе и другими высокопоставленными официальными лицами, содержащимися на базе Кати.

Утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа. Под давлением Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.

