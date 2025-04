Переворот у Малі: новий перехідний уряд майже весь складатиметься з військових

За словами джерела в делегації ЕКОВАС, яка побувала в Бамако, де провела зустрічі з представниками НКСН, хунта підтвердила, що хоче “реалізувати трирічний перехідний період для перегляду основ малійської держави”. Керівництво в цей період повинен здійснювати “орган під головуванням військового, який в той же час буде главою держави”, відзначило джерело. Крім того, згідно з пропозицією путчистів, майбутній уряд Малі повинно буде складатися в основному з військових.

Те саме джерело AFP повідомило, що путчисти дали свою згоду звільнити відстороненого від влади президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейта, якого вони утримують з моменту перевороту, вчиненого в минулий вівторок. “Він зможе повернутися в свій будинок в Бамако. А якщо він хоче поїхати лікуватися, то проблем немає”, — відзначило джерело в ЕКОВАС. Говорячи про колишнього прем’єр-міністра Бубу Сіссе, який був арештований в один день з Кейта, путчисти заявили про готовність помістити його “в безпечне місце проживання в Бамако”.

Глава делегації ЕКОВАС, що знаходиться в Бамако, колишній президент Нігерії Гудлак Джонатан провів у неділю зустріч з акредитованими в Малі послами країн — постійних членів Ради Безпеки ООН. Джонатан поінформував їх про зустрічі як з захопили в Малі влада військовими, так і з утримуваним ними Кейта, експрем’єром Сіссе та іншими високопоставленими офіційними особами, що містяться на базі Каті.

Вранці 18 серпня на військовій базі поблизу столиці Малі Бамако стався заколот. Військові захопили Генштаб, заарештували вище керівництво країни, включаючи президента республіки, і сформували Національний комітет порятунку народу. Під тиском Кейта оголосив про свою відставку, а також про розпуск уряду і парламенту.

