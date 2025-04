Победительницей UK Music Video Awards стала украинская режиссерка

Детали

В четверг, 4 ноября, в Лондоне состоялась церемония награждения UK Music Video Awards. Украинка Таню Муиньо стала победительницей в номинации Лучший режиссер. Женщина получила награды за работу над клипами для американского рэпера Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name), а также для Cardi B ft Lizzo - Up, Normani ft Cardi B - Wild Side.

Best Director in association with@ETCVFX

Winner: Tanu Muino#ukmvas2021pic.twitter.com/vYoqfuYFBw

— UK MusicVideoAwards (@ukmvas) November 5, 2021

