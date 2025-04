Переможницею UK Music Video Awards стала українська режисерка

Деталі

У четвер, 4 листопада, у Лондоні відбулася церемонія нагородження UK Music Video Awards. Українка Таню Муїньо стала переможницею у номінації Найкращий режисер. Жінка отримала нагороди за роботу над кліпами для американського репера Lil Nas X — MONTERO (Call Me By Your Name), а також для Cardi B ft Lizzo - Up, Normani ft Cardi B - Wild Side.

Нагадаємо

