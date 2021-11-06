Переможницею UK Music Video Awards стала українська режисерка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська режисерка Таню Муїньо удостоїлася нагороди у номінації Найкращий режисер на UK Music Video Awards 2021 у Лондоні. Вона стала першою жінкою-режисеркою, яка перемогла у цій номінації, пише УНН з посиланням на Twitter UK MusicVideoAwards.
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У четвер, 4 листопада, у Лондоні відбулася церемонія нагородження UK Music Video Awards. Українка Таню Муїньо стала переможницею у номінації Найкращий режисер. Жінка отримала нагороди за роботу над кліпами для американського репера Lil Nas X — MONTERO (Call Me By Your Name), а також для Cardi B ft Lizzo - Up, Normani ft Cardi B - Wild Side.
Best Director in association with @ETCVFX
Winner: Tanu Muino#ukmvas2021 pic.twitter.com/vYoqfuYFBw
Нагадаємо
Українська стрічка Мати Апостолів отримала нагороду, як найкращий повнометражний художній фільм на кінофестивалі Nevada Women's Film Festival у Лас-Вегасі.