Переговоры США и Ирана возобновятся на следующей неделе - МИД Пакистана

Технические переговоры между Соединенными Штатами и Ираном возобновятся уже на следующей неделе после короткой паузы. Об этом во время брифинга заявил представитель Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Хуссейн Андраби, сообщает CNN, передает УНН.

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По словам представителя пакистанского внешнеполитического ведомства, переговорный процесс продолжается, а нынешняя пауза не означает его прекращения.

Переговоры продолжаются. Это лишь временный перерыв, а не приостановка процесса - заявил Андраби.

Он отметил, что подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном создал основу для дальнейших переговоров, однако ряд ключевых вопросов еще требует согласования.

В частности, стороны должны в течение 60 дней договориться относительно будущего иранской ядерной программы, а также дальнейшей судьбы запасов обогащенного урана.

Согласно меморандуму, Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. Вместо этого договоренности предусматривают прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива для судоходства и предоставление Ирану экономических послаблений.

Это лишь начало процесса. Положительные результаты и последствия станут более очевидными по мере продвижения переговоров - добавил представитель МИД Пакистана.

Иран подчеркнул, что ракетная программа не войдет в договоренности с США