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Переговоры США и Ирана возобновятся на следующей неделе - МИД Пакистана

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Технические переговоры между США и Ираном возобновятся на следующей неделе после короткой паузы. Меморандум о взаимопонимании создал основу для дальнейших переговоров.

Переговоры США и Ирана возобновятся на следующей неделе - МИД Пакистана

Технические переговоры между Соединенными Штатами и Ираном возобновятся уже на следующей неделе после короткой паузы. Об этом во время брифинга заявил представитель Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Хуссейн Андраби, сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По словам представителя пакистанского внешнеполитического ведомства, переговорный процесс продолжается, а нынешняя пауза не означает его прекращения.

Переговоры продолжаются. Это лишь временный перерыв, а не приостановка процесса

- заявил Андраби.

Он отметил, что подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном создал основу для дальнейших переговоров, однако ряд ключевых вопросов еще требует согласования.

В частности, стороны должны в течение 60 дней договориться относительно будущего иранской ядерной программы, а также дальнейшей судьбы запасов обогащенного урана.

Согласно меморандуму, Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие. Вместо этого договоренности предусматривают прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива для судоходства и предоставление Ирану экономических послаблений.

Это лишь начало процесса. Положительные результаты и последствия станут более очевидными по мере продвижения переговоров

- добавил представитель МИД Пакистана.

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Андрей Тимощенков

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