Иран подчеркнул, что ракетная программа не войдет в договоренности с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ракетная программа страны не является частью меморандума о взаимопонимании с США и не будет предметом переговоров между сторонами. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Пакистане, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам Пезешкиана, ракетный потенциал остается ключевым элементом обороны Ирана. Он подчеркнул, что без собственных ракет страна была бы значительно более уязвимой для внешних угроз.

На прошлой неделе США опубликовали текст меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов. Документ предусматривает восстановление судоходства через Ормузский пролив, частичное ослабление финансовых ограничений для Ирана и проведение дальнейших переговоров по ядерной программе.

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В то же время в тексте нет никаких положений об ограничении иранской ракетной программы. Единственное военное требование касается обязательства Тегерана не разрабатывать и не покупать ядерное оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп называл ракетную программу Ирана одной из причин военного давления на страну, однако во время саммита G7 заявил, что "ракеты не являются проблемой".

Трамп утверждает, что Иран согласился на ядерные инспекции "на бесконечность", несмотря на возражения Тегерана