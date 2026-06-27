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Переговоры о мире должны быть прямыми между Зеленским и Путиным - Сикорский

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Глава МИД Польши считает, что Киеву и Москве лучше вести переговоры без посредников. Он призвал Украину и Польшу преодолеть разногласия перед лицом общего врага.

Переговоры о мире должны быть прямыми между Зеленским и Путиным - Сикорский

Любые будущие переговоры о прекращении войны рф против Украины должны проводиться непосредственно между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным, без посредничества третьих сторон. Об этом в интервью CBS News заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает, что глава мзс рф сергей лавров заявил на этой неделе, что москва "готова разговаривать с Киевом, как мы всегда это делали".

Я лично придерживаюсь мнения, что лучше дать россии и Украине вести переговоры непосредственно. Они ведут переговоры по обмену телами погибших солдат, военнопленных. И есть вопросы, по которым мы не хотим давить на них

- сказал дипломат.

Он также прокомментировал ситуацию в украинско-польских отношениях. По словам Сикорского, соседние страны должны преодолеть спор и сосредоточиться на своем общем враге в москве.

"Речь не о том, чтобы люди бросались друг другу в объятия. Речь о решении не повторять плохие вещи и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем решить вопрос с Украиной. Мы не должны позволить путину воспользоваться нашими разногласиями", - резюмировал глава МИД Польши.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключает, что россия может организовать провокацию против собственной территории, чтобы создать повод для нападения на одну из стран НАТО.

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