Пенсионный фонд утвердил среднюю зарплату за сентябрь на уровне 4,6 тыс. грн

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 4583 гривны 29 копеек, который будет применяться при определении коэффициента заработной платы за сентябрь 2016 года при назначении пенсий согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в августе показатель средней зарплаты установлен на уровне 4320 гривен 12 копеек.