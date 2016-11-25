Пенсионный фонд утвердил среднюю зарплату за сентябрь на уровне 4,6 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за сентябрь на одно застрахованное лицо в сумме 4 тыс. 583,29 грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда, передает УНН.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 4583 гривны 29 копеек, который будет применяться при определении коэффициента заработной платы за сентябрь 2016 года при назначении пенсий согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в августе показатель средней зарплаты установлен на уровне 4320 гривен 12 копеек.