Пенсійний фонд затвердив середню зарплату за вересень на рівні 4,6 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пенсійний фонд України затвердив показник середньої зарплати за вересень на одну застраховану особу у сумі 4 тис. 583,29 грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пенсійного фонду, передає УНН.
"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 4583 гривні 29 копійок, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за вересень 2016 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, у серпні показник середньої зарплати встановлений на рівні 4320 гривень 12 копійок.