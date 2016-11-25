Пенсійний фонд затвердив середню зарплату за вересень на рівні 4,6 тис. грн

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 4583 гривні 29 копійок, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за вересень 2016 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, у серпні показник середньої зарплати встановлений на рівні 4320 гривень 12 копійок.